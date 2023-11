Reklama

Andrzej Piaseczny sprawił niespodziankę wiernym uczestniczącym w świątecznej mszy w kaplicy we wsi Zagaje. Popularny piosenkarz i juror wielu edycji The Voice of Poland zaśpiewał jedną z najpiękniejszych kolęd - "Cicha noc". Na swoim profilu instagramowym pokazał właśnie nagranie z niezwykłej uroczystości w kaplicy niedaleko Jędrzejowa i Pińczowa w Górach Świętokrzyskich.

Zobaczcie, jak Andrzej zaśpiewał kolędę:

Prawda, że pięknie? Andrzej Piaseczny już od kilku dni zamieszcza na swoim Instagramie fragmenty kolęd i piosenek świątecznych. Zobaczcie jego rodzinny występ pod choinką. Miło posłuchać :)

