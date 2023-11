Andrzej Piaseczny pochwalił się pięknymi zdjęciami ze ślubu! Piosenkarz i były juror "The Voice of Poland" bardzo rzadko dzieli się tak prywatnymi informacjami z mediami i swoimi fanami. Teraz jednak zrobił wyjątek i pokazał w sieci fotorelację z wyjątkowej uroczystości! Na zdjęciach widzimy, jak Andrzej Piaseczny ubrany w elegancki frak trzyma za rękę pannę młodą... Kim jest tajemnicza blondynka?

Okazuje się, że muzyk wziął udział w ślubie swojej siostry Basi! Zobaczcie, co napisał pod zdjęciami z ceremonii, która odbyła się we Włoszech.

Dzisiaj zaprowadziłem do ołtarza moją najukochańszą siostrę Basię. Basia, Stephen I love you more than anything in this world!!! Pięknie dziękujemy @malwinawedzikowska za projekt zjawiskowej sukni i fraka. ???? #najlepszy #dzień #w #życiu- czytamy na profilu muzyka na Instagramie.