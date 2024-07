Wiadomość z ostatniej chwili. Nie żyje polski reżyser i aktor - Andrzej Kondriatuk. Informację o śmierci artysty podało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Andrzej Kondriatuk miał 79 lat. Był mężem Igi Cembrzyńskiej.

Telefon sprzed kilku minut... Umarł Andrzej Kondratiuk. Dziś w nocy. Cierpiał od lat. Nie wiem co napisać. Śmierć nawet jeśli jakoś tam spodziewana, zawsze boli. Umarł reżyser bliski człowiekowi! Przypomnę po prostu "Hydrozagadkę". Film kultowy - napisał na Facebooku ksiądz Andrzej Luter.

Andrzej Kondratiuk chorował od lat. Jego żona, Iga, do końca walczyła o życie męża:

Los jakby się na mnie uwziął. Dał mi nowe zadanie: wyrywać Andrzeja śmierci... Przyjmuję z pokorą każdy dzień. Staram się wszystko ciągnąć, choć jest coraz trudniej. Są chwile, gdy nie daję rady, nie wytrzymuję. Fizycznie, psychicznie. Budzę się pełna pretensji do losu, dlaczego tak się stało. Przecież można starzeć się bez dramatów. Właściwie nie boję się już niczego. Może z jednym wyjątkiem, nie chcę zostać całkiem sama. Ja i Andrzej to jedno. Bez niego nie mam po co żyć - mówiła jakiś czas temu w "Super Expressie".