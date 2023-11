W 1982 roku aktor trafił do teatru Transformtheather w Berlinie Zachodnim. Zdecydował się na to, bo „trzeba było wyżywić rodzinę”, choć nie znał języka niemieckiego. W Berlinie spędził 3 lata.

- Nauczyłem się języka dzięki uprzejmości aktorek i aktorów z Berlina Zachodniego. Nie było to łatwe, a po dwóch miesiącach pobytu musiałem już mówić ze scenicznym akcentem, niemiecką emocją. (…) I kiedy nie było produkcji teatralnej, to spotykałem się z ludźmi z ulicy, którzy chcieli nauczyć się aktorstwa. Jednak, jak mi później mówili, płacili za to, że mogą ze mną porozmawiać. Przez trzy lata podróżowałem przemytniczym, sypialnym pociągiem relacji Berlin — Warszawa. Był lepszy niż najlepsze kino amerykańskie! (śmiech) To był fantastyczny okres - powiedział aktor w rozmowie z Gazetą Olsztyńską.