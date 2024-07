Amanda Streich rozpoczęła swoją przygodę z modelingiem w 2010 roku. To właśnie wtedy wzięła udział w wyborach Miss Polski Nastolatek, w których została wyróżniona tytułem I vicemiss. Był to dla niej przełomowy moment, ponieważ dzięki temu bardzo szybko została zauważona przez zagraniczne agencje modelek. Pierwsze propozycje pojawiły się zza Oceanu, gdzie teraz na stałe mieszka i pracuje w wymarzonym zawodzie.

Do tej pory Amanda współpracowała z wieloma popularnymi markami, jak Calvin Klein, Victoria Secret czy Lee Jeans. Teraz odważyła się na swoją pierwszą rozbierana sesję w amerykańskim "Playboy'u", dzięki której otworzą się przed nią kolejne drzwi do kariery:

- Jest to klucz do wielkich drzwi i dobry początek. To był dla mnie zaszczyt i świetna przygoda oraz świetne doświadczenie, które miałam z "Playboyem". To jest epizod w moim życiu, którego jestem zadowolona – powiedziała w wywiadzie dla „Nowego Dziennika”.