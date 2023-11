Reklama

Znamy największą, zagraniczną gwiazdę Sylwestra Marzeń z TVP 2018/2019! Rok temu TVP zaprosiła na sylwestrowy koncert Luisa Fonsiego - wykonawcę hitu "Despacito". W tym roku publiczność rozgrzeje sam... Alvaro Soler! Kim jest ten 27-letni przystojny piosenkarz? Czy ma dziewczynę? Jakie są jego największe hity? Poznajcie szczegóły!

Alvaro Soler zaśpiewa na Sylwestrze TVP. Kim jest?

Zagraniczna gwiazda podczas Sylwestra TVP staje się powoli tradycją. Rok temu stacja zaprosiła Luisa Fonsiego - niestety, jego występ spotkał się z lawiną krytyki. Wyszło bowiem na jaw, że za kilkuminutowy występ z playbacku artysta zainkasował prawie pół miliona złotych!

Czy w tym roku będzie inaczej? Zapewne tak - Alvaro Soler już nie raz występował w Polsce, zazwyczaj śpiewał na żywo. Jego hity cieszą się zaś ogromną popularnością w całej Europie! Kim jest ten przystojniak?

Alvaro Soler urodził się w 1991 roku w Barcelonie. Jest synem Niemca oraz pół-Hiszpanki i pół-Belgijki! Karierę rozpoczynał w 2010 rku z bratem Gregorym i Ramonem Corbinosem w zespole Escapist. W 2014 roku postawił na karierę solową. W kwietniu 2015 roku wydał singiel "El mismo sol", który dotarł do 1 miejsce na listach przebojów w kilku krajach! Co ciekawe, w sierpniu 2015 roku premierę miała dwujęzyczna wersja tego utworu nagrana z samą... Jennifer Lopez! Następnie nagrał takie hity jak "Sofia", "Animal" czy "Libre"! Jego album "Eterno agosto" dotarł na 1 miejsce listy OLIS! Ostatecznie płyta pokryła się aż potrójną platyną!

Czy Alvaro Soler ma dziewczynę?

To chyba zła wiadomość dla fanek i fanów wokalisty. Alvaro Soler od kilkunastu miesięcy związany jest z piosenkarką, Sofią Eller, która ma 25 lat. Ma na swoim koncie 2 albumy, a jej koncerty cieszą się sporą popularnością w Hiszpanii. To jej dedykowany jest utwór Alvaro - "Sofia". Para sporo podróżuje po całym świecie, choć nieczęsto wstawia wspólne zdjęcia do sieci.

Sylwester TVP 2018/2019 - kto wystąpi?

Poza Alvaro Solerem na scenie pojawią się również Al Bano i Romina Power, Ricchi e Poveri czy Modern Talking, Golecu Orkiestra, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel, Sławomir i Kajra, Zenon Martyniuk, Boys, Weekend, Komodo, Natalia Szroeder, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Papa D, Marcin Sójka i Michał Szczygieł. Transmisja w TVP 2 od godziny 20:00.

Alvaro Soler miał okazję zaśpiewać na żywo z samą Jennifer Lopez w 2015 roku! Zobaczcie, jak mu poszło.

Czekacie na jego występ?