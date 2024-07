Alicja Janosz od kilku lat związana jest z bluesowym zespołem Hoodoo Band, co również ma przełożenie na jej solowy repertuar. Najnowsze produkcje piosenkarki to mieszanka jazzu i soulu, a ostatni singiel udowadnia, że ma ona w sobie duże pokłady energii. Przypomnijmy: Kipiąca seksem Alicja Janosz z mężem w nowym teledysku

Piosenkarka to też legendarna już zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Idola", po której bardzo szybko wydała debiutancki album. Piosenki wprawdzie odniosły duży sukces na rynku muzycznym i w rozgłośniach radiowych, ale sama Alicja nie do końca utożsamia się z ich artystyczną wartością. W rozmowie z AfterParty.pl przyznaje, że wybór producentów czy tekściarzy w tamtym przypadku nie należał do niej, a kontrakt zobowiązywał ją do niemal natychmiastowego wydania płyty. Na przykład głośna piosenka o "jajecznicy", czyli "Zbudziłam się" to utwór, którego autorką jest... wokalistka Patrycja Kosiarkiewicz.

Moim największym minusem było to, że wygrałam Idola i miałam mało czasu na wydanie płyty. Zamiast usiąść i zacząć na poważnie traktować muzykę - miałam ten przymus szybkiego wydania krążka z producentem narzuconym z góry, z tekściarką, która niekoniecznie brała pod uwagę moje sugestie no i wyszła taka "Jajecznica", z której po latach ja się muszę tłumaczyć - wspomina w rozmowie z nami.

Obecnie Janosz koncertuje ze swoim solowym materiałem, jak również wspomnianym zespołem HooDoo Band. W obu przypadkach na scenie towarzyszy jej mąż, Bartosz Niebielecki. Alicja zdradziła nam, że Bartosz jest utalentowanym muzykiem, a ich współpraca układa się wzorowo - zarówno w domu, jak i na scenie.

Z moim mężem pracuje się bardzo dobrze. Tym bardziej, że muzyka jest tak dużą częścią naszego życia - jeździmy razem na koncerty moje, z naszym zespołem. Bartek mnie nie krytykuje w taki sposób, żeby mnie ranić - oczywiście konstruktywną krytykę mam z jego strony, mogę na nią liczyć i cieszę się, bo bez tego byłoby kiepsko. Bartek jest świetnym muzykiem, więc raczej on słyszy moje błędy niż ja jego - opowiada o ukochanym.

Cały wywiad z Alicją Janosz możecie obejrzeć poniżej:

