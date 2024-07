1 z 12

Chociaż za oknem deszcz i pogoda, która nijak nie przypomina słonecznej aury, musimy to powiedzieć wprost - lato trwa. Z tej okazji wiele gwiazd zdecydowało się na przerwę i odpoczynek od pracy. Za sprawą profili w serwisach społecznościowych możemy podglądać i zazdrościć im jak spędzają czas pod palmami, w bikini czy nad morzem. Ostatnio zdjęcia z romantycznych wakacji pokazała Alicja Janosz.

Piosenkarka na kilkunastodniowy urlop wybrała się do Azji. Na początek odwiedziła piękną Japonię, w której zaskoczyło ją kilka niecodziennych dla nas zwyczajów, a później wybrała się do modnego Dubaju. W podróży towarzyszy jej mąż, Bartosz Niebielecki. Zakochani są razem od ponad 5 lat.

Po powrocie do Polski na parę czeka seria letnich koncertów. Alicja zagra solowo promując materiał z płyty "Vintage" (posłuchaj), a także z zespołem HooDoo Band w obecności popularnego kanadyjskiego muzyka Carlosa Johnsona. W międzyczasie gwiazda przygotowuje się do wydania trzeciej płyty, która być może trafi do sklepów jeszcze w tym roku.

Z niecierpliwością czekamy na efekty.