Ostatnio na otwarciu sklepu Lucky Brand w Beverly Hills, kilka gwiazd zaszczyciło swoją obecnością. A w tym, zdobywczyni Oscara Hilary Swank. Aktorka w delikatnym makijażu i niezbyt wymyślnej stylizacji wyglądała ładnie, ale bez szaleństw.

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć stylizacji gwiazd na czerwonym dywanie

Na imprezie w Beverly Hills pojawiła się również Ashley Tisdale. Była aktorka disney'owskich produkcji postawiła na ekstrawagancki casual. Długi sweter i czerwone dodatki w postaci torebki Chanel i czerwonego manicure wyglądały świetnie.

Reklama

Zaś Ali Larter, znana przede wszystkim z serialu Heroes, postawiła na wciąż modną plecionkę na włosach i malinowe usta. I to właśnie to skupiało największą uwagę w jej całej stylizacji. No może jeszcze jej ekstrawaganckie sandałki na obcasie. Bomba!

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd na imprezie w Beverly Hills: