Alexi Lubomirski to jeden z najsłynniejszych fotografów mody, który pracował z największymi światowymi gwiazdami. Przystojniak wywodzi się ze słynnego rodu Lubomirskich, a o tym, że jest księciem dowiedział się podobno, gdy był już dorosły. Co ciekawe w jego żyłach płynie mieszana krew, ponieważ jego matka pochodzi z Peru, a ojciec jest Polakiem. Zobacz: Najsłynniejszy polski książę debiutuje w nowej roli. Wszystko za sprawą syna

Reklama

O księciu zrobiło się głośno w Polsce za sprawą nowej książki "Notes for a Young Prince", z której dochód przeznaczono na cele charytatywne. Lubomirski chciał w jednym miejscu zawrzeć wszystkie swoje zasady, jak być dżentelmenem, aby móc przekazać tę wiedzę swoim synom w pigułce. Zdradził również, że najpierw powstał list do syna, który przerodził się w to dzieło. Na zdjęciach, które fotograf zamieszcza na portalach społecznościowych doskonale widać, że wychowanie synów jest dla niego ważnym elementem i chce mieć z nimi świetny kontakt.

Zobacz: Przystojny polski książkę obgadał zagraniczne gwiazdy. Tak pracuje się z największymi

Dzisiaj naszym oczom ukazał się ten oto piękny obrazek :)



Zobacz także





Reklama

Książę Lubomirski ze światowymi gwiazdami: