Alexandra, a prywatnie Ola Jabłonka, to nowa polska wokalistka, która wkracza na rynek muzyczny z dużym impetem. Pojawiła się nagle i zaskoczyła wszystkich. Wystarczyło kilka tygodni żeby jej pierwszy singiel "Popłyniemy daleko" trafił na szczyty polskich list przebojów.

Już 7 lutego przed Alexandrą prawdziwe wyzwanie. Piosenkarka właśnie wtedy wyda swój debiutancki album, który będzie połączeniem muzyki popowo-klubowej o niespotykanym dotąd brzmieniu. Autorem przeboju promującego płytę, czyli "Popłyniemy daleko" jest lider Łez, Adam Konkol.

Do premiery jeszcze 4 dni, a my już dziś mamy dla was 5 płyt "Popłyniemy daleko" ufundowanych przez EMI Music Polska! Aby je dostać wystarczy podać pięć powodów, dla których Alexandra ma szansę zaistnieć na szczytach list. Na wasze maile czekamy na redakcja@afterparty.pl (do 8 lutego). Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi.





fot. EMI Music Polska

Teledysk do piosenki "Popłyniemy daleko" z youtube.com/alxandratvvevo

Alexandra zaprasza was na: facebook.com/AlexandraFanSite i na: www.alexandraofficial.pl

