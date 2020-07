Aleksiej Jarowienko, gwiazdor "Zniewolonej", ma piękną żonę i polskie korzenie! Tego o nim nie wiedzieliście! 

Aleksiej Jarowienko, gwiazdor serialu „Zniewolona”, pojawi się na koncercie Wakacyjnej Trasy Dwójki w Ostródzie już dziś, 5 lipca. 33-letni aktor jest świetnym piosenkarzem, co udowodnił w show TVP 2 „Star Voice. Gwiazdy mają głos”, wygrywając każdy z wyemitowanych odcinków. Co o nim wiemy, po za tym, że jest nieziemsko przystojny?

Aleksiej Jarowienko ma piękną żonę! Też jest aktorką!

33-letni Aleksiej pochodzi z Białorusi. Największą sławę przyniosła mu rola Aleksieja Kosacza w ukraińskim serialu „Zniewolona”, który był hitem telewizyjnej Jedynki (ponad 3 mln oglądalności). Poza aktorstwem, Jarowienko interesuje się również sportem i muzyką - ma nawet swój zespół. Co ciekawe, Jarowienko ma polskie korzenie - jego prababcia jest z Łodzi:

Prababcia jest z Łodzi, dlatego jakaś cześć mojej krwi jest polska - powiedział w jednym z wywiadów.

Mat. prasowe

Co wiemy o życiu prywatnym aktora? Na tym polu Aleksiej jest mocno skryty. Wiadomo jednak, że ma żonę. Olga Karpowa jest również aktorką i pochodzi z Ukrainy. Nie jest jednak tak popularna jak jej mąż. W sieci ciężko o ich wspólne zdjęcia, jednak my je dla Was znaleźliśmy! Tworzą piękną parę, prawda?

Podoba Wam się Aleksiej? Myślicie, że zadomowi się w naszym kraju?