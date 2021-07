Aleksandra Szwed pokazała poruszające zdjęcie swoich dzieci. Tak wyglądało ich pierwsze spotkanie! 

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje projektant i malarz Piotr Krajewski. O śmierci artysty poinformowała jego była żona, Ewa, która opublikowała w sieci poruszające pożegnanie. Piotr Krajewski zmarł dziś rano, w sobotę 12 grudnia. Projektant od kilku miesięcy walczył z nowotworem. Piotr Krajewski nie żyje W 2019 roku temu lekarze zdiagnozowali u Piotra Krajewskiego ciężką chorobę. Projektant walczył z nowotworem płuc i jak informują media, specjaliści dawali mu jedynie kilka tygodni życia. Niestety, dziś była żona Piotra Krajewskiego przezkazała smutną wiadomość o jego śmierci. Dziś o 8 00 rano po kilku miesiącach walki z chorobą nowotworową Piotruś odszedł do Pana 😇 - czytamy na profilu Ewy Krajewskiej. (...) Dziękuję za wszystkie lata spędzone razem,, To co przeżyliśmy, co czuliśmy , to tylko My wiemy ❤ Wiele pięknych chwil i ważnych wydarzeń, Wzruszeń, przeżyć, jak i spełnionych marzeń. To była niezapomniana podróż życia 😘❤🙏💜Do zobaczenia Mój Największy i Jedyny Przyjacielu, Miłości Mojego Życia! !!! Kocham Cię !!! Mój Aniele świeć najjaśniejszym białym swiatlem 🙏😇 Spotkamy się w naszym błękitnym wszechświecie 💙 Piotra Krajewskiego pożegnała również Aleksandra Szwed. Aktorka opublikowała w sieci piękne pożegnanie. Dziś rano, po zaciekłej walce z chorobą nowotworową, odszedł wspaniały, wszechstronny artysta, mój wieloletni przyjaciel - Piotr Krajewski 💔 Jego dystans do siebie, niezwykłe poczucie humoru, mądrość, dobroć, radość, którą emanował i wnosił w życie innych, jego oddanie sztuce i przyjaciołom... Piotr zaiste był człowiekiem „nie do opisania”. Piotrusiu dziękuję, że dane mi było Cię poznać, że przez lata dane mi było być częścią Twojego świata... Do zobaczenia po drugiej stronie. Twoja...