Aleksandra Szwed oskarżona o... prowokowanie rasizmu?! „Młody Breżniew po solarce”

Kiedy Aleksandra Szwed opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie sprzed 20 lat, na którym pozuje ze swoimi serialowymi siostrami z "Rodziny zastępczej", czyli Moniką Mrozowską i Misheele Jargalsaikhan, w sieci zawrzało! Pod postem aktorki natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy – głównie od fanek serialu, które oglądały go na antenie Polsatu pod koniec lat 90. Dziewczyny nie tylko wspominały, że dorastały razem z bohaterkami tej produkcji, ale również komentowały wygląd aktorek, który przez lata bardzo się zmienił. Sama Aleksandra Szwed odniosła się do zamieszczonej fotografii z dystansem.

Dziś foto rodzinne sióstr Kwiatkowskich (...) @misheeljargalsaikhan alias #doktorwho - No bo jest panią doktor i najwyraźniej jest także Władcą Czasu, bo się skubana NIC nie zmieniła (Jako twoja bliźniaczka domagam się natychmiastowego dostępu do tego kodu na nieśmiertelność!) @monikakingamrozowska alias @krzysztof_ibisz_official w spódnicy – z roku na rok coraz młodsza i piękniejsza (tak bardzo, że na jej ostatnich zdjęciach z najstarszym potomstwem w pierwszej chwili trudno ogarnąć, która z nich to Mać, a która Latorośl...) No i chłopiec w sukience, znany również jako „Młody Breżniew po solarce” czyli... mua) Enjoy! – napisała pod zdjęciem na Instagramie Aleksandra Szwed.

Fanki zarzucają Aleksandrze Szwed promowanie...rasizmu

Po tej publikacji między Szwed, Mrozowską i Jargalsaikhan wywiązała się żartobliwa wymiana zdań. Aktorki wzajemnie komentowały na swoich profilach zdjęcie sprzed 20 lat, nie szczędząc sobie komplementów. Aleksandra, która w "Rodzinie zastępczej" grała Elizę, była wobec siebie najbardziej krytyczna. Na profilu Moniki Mrozowskiej napisała o sobie:

To ja tu mam wąsa, dziką czarną owcę na głowie i oprawę oka tak bujną że przyprawiła by o zazdrość samego głównego sekretarza KC KPZR... Więc jak mi mówią, że od tamtego czasu „się nic nie zmieniłam” to nie mam „nadziei że kłamią...” - ja mam bezwarunkowy odruch szukania wzrokiem sznura i najbliższej suchej gałęzi! - skomentowała swój wygląd Ola na profilu Moniki Mrozowskiej.

Większość internautek odebrała komentarz Aleksandry jako żartobliwy, bo aktorka znana jest ze swojego poczucia humoru oraz dystansu, jaki ma do swojego koloru skóry. Niestety, znalazły się też osoby, którym takie "żarty" wcale nie przypadły do gustu. Powód? Ich zdaniem Szwed nie powinna w taki sposób żartować ze swojego wyglądu, bo tylko prowokuje innych do ataków na tle rasowym.

Jak zareagowała gwiazda? Aktorka nie wchodziła w zbędne dyskusje. Wytłumaczyła, że wielokrotnie sama padła ofiarą hejtu na tle rasowym i jej intencją nie było urażenie kogokolwiek, a jej wpis miał charakter czysto humorystyczny. Przy okazji poprosiła fanki o więcej dystansu i... poczucia humoru!

Aleksandra Szwed padła ofiarą hejtu

Aleksandra Szwed nie ukrywa, że jest wyczulona na hejt. Sama wielokrotnie padła ofiarą rasistowskich wyzwisk i prowokacji. Zdarzyło się, że przez ciemniejszy kolor skóry została zaatakowana na ulicach Warszawy.

Zostałam zaatakowana z przyczyn rasowych przez grupę panów wracających z meczu. Próbowałam uniknąć kontaktu z nimi, odsunąć się. W którymś momencie to już był taki abstrakt, że oni sobie mną rzucali krzycząc cudowne hasła: "Polska dla Polaków", "White Power". Pięć metrów dalej był przystanek autobusowy i stali ludzie. Nikt mi nie pomógł - wspominała w TTV Szwed.

Aktorka przyznała, że przyzwyczaiła się do ciągłych obelg, związanych z jej kolorem skóry i nauczyła się nie brać przykrych uwag do serca. I choć nie wchodzi w dyskusje z hejterami, zawsze broni swojego dobrego imienia i reaguje na wszelkie oszczerstwa i wulgaryzmy, wygłaszane pod jej adresem. Apeluje też, by do drugiego człowieka zawsze odnosić się szacunkiem.

