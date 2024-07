1 z 13

Dziś w Warszawie wystartował wyścig Rage 2013, którego finał wydarzenia odbędzie się 25 sierpnia w Międzyzdrojach. Z tej okazji organizatorzy zadbali żeby do udziału w motoryzacyjnym evencie zaprosić kilka seksownych gwiazd, wśród których nie mogło zabraknąć Candy Girl i Oli Szwed.

Dziewczyny z uśmiechem wsiadły do sportowych aut i pozowały w nich do zdjęć. Candy ubrała modne biało-czarne kolory (jej spodnie to hit sezonu), a Szwed postawiła na białe szorty zestawione z bluzą z ciekawym printem. Z kolei na wczorajszej wieczorowej gali wystąpiła w małej czarnej zmiksowanej z bananową ramoneską.

Obie gwiazdy wyglądały świeżo i naturalnie. Na imprezie pojawiła się też Doda. Zobacz: Doda otworzyła wyścig samochodowy

Która z gwiazd wyglądała lepiej?