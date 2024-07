Ola Hamkało zdradziła, jaki ma sposób na szybki powrót do formy po ciąży! Kilka dni temu aktorka pochwaliła się zdjęciem na Instagramie, na którym widać jej płaski brzuch i bardzo zgrabne ciało. Na ramówce TVP gwiazda również zaprezentowała się w doskonałej formie, a wszyscy zadają sobie pytanie: "Jak ona to zrobiła?". W rozmowie z Party.pl Ola Hamkało zdradziła, jak udało jej się osiągnąć taki efekt zaledwie trzy miesiące po porodzie!

Myślę, że jednak forma przed ciążą ma duże znaczenie, jak forma wygląda po ciąży. Ja jestem pchła szachrajka i nie mogę usiedzieć w jednym miejscu, więc ja robię różne rzeczy. Jak mam ochotę potańczyć to zapisuję się na dancehall, bo to jest taniec, który akurat najbardziej lubię. Czasem Ewa Chodakowska wjeżdża, czasem w ogóle szukam jakiś nowych treningów w internecie, bo można znaleźć różne, fajne rzeczy, żeby się nie nudzić.