Aleksandra Hamkało ogoliła głowę 5-letniej córce. Miała bardzo  ważny powód!

Aleksandra Hamkało stara się chronić swoje życie prywatne, jednak na Instagramie zdarza jej się podzielić uroczymi kadrami z dziećmi czy partnerem. Tym razem w jej mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie nowej fryzury córki, Jagny. Krótkie włosy dziewczynki wzbudziły w fanach aktorki wiele skrajnych emocji. Jedni uważają, że 5-latka wygląda przepięknie, inni, że jest za mało dziewczęca. Sprawdźcie, jak prezentuje się Jagna!

Aleksandra Hamkało ogoliła głowę córce

Aleksandra Hamkało to aktorka, która pojawia się często na szklanym ekranie. Widzom kojarzy się przede wszystkim z Julką Burską z "Na dobre i na złe". Gwiazda zagrała również w kilku większych produkcjach takich jak, "Big Love" czy "Miszmasz - czyli kogel-mogel 3", czy "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4". Prywatnie aktorka jest partnerką operatora dźwięku, Filipa Kalinowskiego. Para wychowuje wspólnie dwójkę dzieci, starszą Jagnę oraz młodszego synka, którego imienia Aleksandra Hamkało do dzisiaj nie zdradziła. Gwiazda chroni swoje życie prywatne i rzadko publikuje kadry z życia rodzinnego. Tym razem zrobiła wyjątek, a na jej InstaStories znalazło się zdjęcie nowej fryzury Jagny. W sieci rozpętała się dyskusja, dotycząca długości włosów dziewczynki.

Aleksandra Hamkało jest mamą, która pozwala decydować dzieciom o ich wyglądzie, pasjach oraz zainteresowaniach. Stara się dawać im wolną rękę, jednak jak wspomina, nie zawsze jest to łatwe. Tym razem, Jagna podjęła decyzję, że chce znacznie skrócić włosy. Aktorka początkowo nie była zachwycona tym pomysłem, jednak po dłuższej chwili zgodziła się i razem z córką poszła do fryzjera. Na swoim InstaStories wytłumaczyła, co kierowało Jagną. Okazuje się, że dziewczynka jest fanką bajek i swój wygląd chce upodobnić do aktualnego idola.

- Do tej pory oczywiście było zapuszczanie warkocza Elsy. Nic nie dawało podparte faktami gadanie, że graficy, którzy tworzyli fryzurę Elsy umieścili tam tych wirtualnych włosów cztery razy więcej niż ma normalny człowiek - tłumaczyła Aleksandra Hamkało.

Fascynacja "Krainą Lodu" dość szybko przeminęła i na tapecie pojawiła się nowa postać.

- Kilka miesięcy temu poszłyśmy z Jagą do kina na film "Raya i ostatni smok". Całkiem spoko był. Odrobinę za dużo bieganko-nawalanki jak dla mnie, ale pacyfistyczny przekaz był w dechę, fajni drugoplanowi bohaterowie i ogólnie na plus. Ale ja nie o tym dzisiaj. Od tamtego czasu moja córka wracała do mnie jak bumerang z tematem wygolenia boku głowy - wyjaśniła aktorka.

Aleksandra Hamkało jako odpowiedzialna mama postanowiła pójść z córką do fryzjera, aby ta sama nie próbowała obciąć swoich włosów.

- Zabrałam ją do mojej fryzjerki, żeby misja miała jak największe szanse na powodzenie.

Dziewczynka była bardzo szczęśliwa, że udało jej się spełnić marzenie, a Aleksandra Hamkało nie mogła powstrzymać wzruszenia oraz dumy z Jagny.