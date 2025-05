Aleksandra Grysz, dziennikarka znana z "Pytania na śniadanie", opublikowała w mediach społecznościowych poruszające zdjęcia z okazji swojego pierwszego Dnia Matki, pokazując ciążowy brzuszek i dzieląc się osobistymi refleksjami. W emocjonalnym wpisie podziękowała synowi Tymoteuszowi za to, że "wybrał ją na swoją mamę". Internauci zareagowali entuzjastycznie, wyrażając wzruszenie i wsparcie dla prezenterki, która wcześniej otwarcie mówiła o traumatycznym doświadczeniu utraty ciąży.

Aleksandra Grysz pokazała ciążowy brzuszek

W lipcu ubiegłego roku Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki, znani z programu "Pytanie na śniadanie", zostali rodzicami. Para wybrała dla syna imię Tymoteusz, co ogłosili publicznie, po jego narodzinach. To był dla nich, szczególnie wzruszający moment, ponieważ ich droga do rodzicielstwa nie była łatwa. Prezenterka wcześniej doświadczyła poronienia, o czym szczerze opowiedziała w mediach społecznościowych. Teraz zakochani wspólnie cieszą się, pierwszym Dniem Mamy we trójkę. Dziennikarka nie ukrywa, że jest to dla niej wyjątkowy dzień.

Dziękuję, że wybrałeś mnie na swoją Mamę. Angelika Bilska dziękuję za tę piękną pamiątkę, to samo miejsce i tylko rok różnicy… już nie mogę się doczekać, co przyniesie życie i jak będą wyglądały te zdjęcia w kolejnych latach napisała Aleksandra Grysz.

Internauci poruszeni osobistym wpisem Aleksandry Grysz

Pod rodzinnymi zdjęciami Aleksandry Grysz pojawiło się mnóstwo miłych komentarzy od internautów. Wiele osób jest poruszonych, widząc dziennikarkę tak szczęśliwą.

Oleńka wyglądasz przepięknie Słoneczko. Śliczna. Miłego dnia skarbie

Tymuś ma wspaniałą mamę

Najlepsza mama Na świecie!! piszą internauci.

Aleksandra Grysz straciła ciążę

W 2023 roku Aleksandra Grysz podzieliła się bolesną wiadomością o stracie ciąży. Dziennikarka opublikowała na Instagramie poruszający list do swojej nienarodzonej córeczki, w którym wyznała, że po ponad dwóch tygodniach walki, straciła ciążę. Grysz opisała ten okres jako "najtrudniejszy czas w naszym życiu – pełen bólu, strachu, łez, niezrozumienia, niewyobrażalnego cierpienia".

Mimo ogromnego bólu dziennikarka zdecydowała się publicznie opowiedzieć o swojej stracie, mając na celu wsparcie innych kobiet przechodzących przez podobne doświadczenia. W swoim wpisie podkreśliła, że choć czas spędzony z córeczką był krótki, to był pełen miłości i radości z oczekiwania na dziecko.

