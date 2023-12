16 października Aldona Orman, odtwórczyni roli Barbary Mileckiej w "Klanie", poczuła się źle na planie serialu i została przewieziona do szpitala. Jak okazało się niedługo później, aktorka miała w głowie tętniaka i z tego powodu musiała przejść pilne operacje. Teraz, dwa miesiące po zdarzeniu, Aldona Orman zabrała głos i ujawniła fanom szczegóły procesu leczenia.

Aldona Orman pokazała tętniaka i zwróciła się do fanów

Jesienią tego roku Aldona Orman przeszła naprawdę trudne chwile W październiku aktorka trafiła do szpitala po tym, gdy źle poczuła się podczas zdjęć na planie serialu "Klan". Jak się okazało, Aldona Orman miała w głowie tętniaka i pilnie musiała poddać się aż dwóm operacjom. Choć aktorka szybko doszła do siebie, a nawet pokazała się publicznie w "Pytaniu na śniadanie", teraz wróciła do tematu swoich dolegliwości i leczenia.

Aldona Orman opublikowała na Instagramie wpis i podziękowała lekarzowi, który, jak pisze sama aktorka, "uratował jej życie". Na fotografii pacjentka i specjalista pozują na tle ... badania tętnic mózgowych, gdzie widoczny jest tętniak Aldony Orman.

Kochani, na zdjęciu jestem w sali zabiegowej, gdzie byłam operowana dwukrotnie z lekarzem, który uratował mi życie - wybitnym chirurgiem wewnątrznaczyniowy dr. Michałem Zawadzkim. Doktorze DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO - pisze Aldona Orman.

W dalszej części wpisu Aldona Orman wyjaśniła, co dokładnie jest widoczne na szpitalnych monitorach ukazanych na zdjęciu. Jak się okazuje, jest to badanie, które pozwoliło jej na szybką diagnostykę i odzyskanie sprawności.

Żyję i czuję się dobrze. W prawym górnym rogu zdjęcia, na monitorze, jest moje badanie angiograficzne 3D tętnic mózgowych na którym widoczny jest mój tętniak - wyjaśniła Aldona Orman.

Aktorka zwróciła się też do internautów z ważnym apelem: przestrzegła, by ci nie bagatelizowali swoich objawów, a wręcz przeciwnie: poddawali się regularnym badaniom kontrolnym.

Kochani dbajcie o siebie. Jeśli ktoś z Was ma bóle głowy, nie zwlekajcie proszę, badajcie się! Idźcie do lekarza. Róbcie tomografię lub angio rezonans! To bardzo ważne. - zaapelowała Aldona Orman.

Fani licznie komentowali wpis Aldony Orman - nie tylko gratulowali jej szybkiego powrotu do formy, ale również profesjonalnej opieki medycznej w warszawskim szpitalu.

Miło panią widzieć w formie

Pani Aldono, życzę dużoooooo zdrowia, do zobaczenia w nowych odcinkach ''Klanu''.

Miała Pani ogromne szczęście. Życzę dużo zdrowia

I to jest pozytywna strona social mediów, można się dowiedzieć czegoś tak ważnego, gdzie u kogo i jakiej pomocy szukać

My również cieszymy się z powrotu Aldony Orman do zdrowia i jesteśmy pod wrażeniem profesjonalnej opieki, jaką otrzymała aktorka!

