Od kilku tygodni trwają spekulacje, kto pojawi się w drugiej części ekranizacji książki “Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Film “Ciemniejsza strona Greya” będzie miał swoją premierę dopiero w lutym 2017 roku, ale zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku. W drugiej części Greya pojawią się nowi bohaterowie, a jednym z nich będzie Jack Hyda, szef Any Steele. Kto go zagra?

Zagraniczne portale donoszą, że Jacka Hyda zagra Henry Cavill. Największą popularność przyniosła mu rola Supermana w filmie “Człowiek ze Stali". Co ciekawe, Cavill znalazł się na liście aktorów, którzy walczyli o rolę Christiana Greya, ale casting wygrał Jamie Dornan. Wiele fanek było zawiedzionych, bo ich zdaniem to Henry byłby idealnym Christianem. Informacja o udziale aktora w filmie nie jest jeszcze potwierdzona, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie on dołączy do obsady “Ciemniejszej strony Greya”.

Kto lepiej sprawdzi się na ekranie?

