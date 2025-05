Akop Szostak, znany zawodnik MMA i trener personalny, przez wiele lat tworzył związek z Sylwią Szostak, który zakończył się rozwodem. Choć rozstanie było dla niego trudnym doświadczeniem, sportowiec szybko stanął na nogi i rozpoczął nowy etap w życiu. Jak sam przyznaje, dziś ponownie czuje się szczęśliwy i otwarty na przyszłość u boku nowej partnerki.

Po zakończonym małżeństwie z Sylwią Szostak, Akop związał się z Magdą Orzech, ale ta relacja szybko się zakończyła. Teraz odnalazł szczęście u boku kolejnej pięknej blondynki.

Michalina to obecna partnerka Akopa Szostaka, z którą tworzy związek od pewnego czasu. Choć para nie zdradza zbyt wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego, ich relacja wzbudza zainteresowanie mediów i fanów.

Podczas Q&A na Instagramie Akop zaznaczył, że relacja z Michaliną daje mu poczucie stabilności i spełnienia, a ich związek rozwija się w dobrym kierunku.

Akop Szostak zapytany przez fanów zdradził, że rozważa ponowny ślub. „Wciąż mam takie pragnienie” – powiedział szczerze, odnosząc się do swoich marzeń o stworzeniu trwałej relacji. Dodał także, że choć nie ma jeszcze konkretnych planów, nie wyklucza, że w przyszłości stanie ponownie na ślubnym kobiercu. Jego słowa wywołały spore zaskoczenie.

Dla mnie małżeństwo zawsze było czymś, do czego warto dążyć. Najwyższym etapem relacji między dwojgiem ludzi. Dlatego tak, to naturalne, że wciąż mam takie pragnienie. To, że jestem po rozwodzie, nie oznacza, że już nigdy nie będę chciał wziąć ślubu. To, że coś się skończyło, nawet nie lubię mówić, że 'nie wyszło', po prostu tak bywa w życiu. Statystycznie w Polsce co trzecie małżeństwo się rozpada. Ale to nie znaczy, że kolejny związek musi wyglądać tak samo. Mam nadzieję, że gdy zdecyduję się na ten krok ponownie, to będzie to już ten ostatni raz

- napisał Akop Szostak na Instagramie