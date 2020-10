Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie! Jak zapobiec marnotrawieniu żywności?

Marnowanie jedzenia jest nie tylko problemem społecznym, to również problem środowiskowy. Marnując żywność, marnujemy również energię i wodę zużytą do produkcji, transportu i pakowania żywności, a więc szkodzimy naszej planecie. Tesco sprawdziło, dlaczego Polacy marnują żywność i rusza z kampanią informacyjno-edukacyjną „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie”. Ma ona przypominać, jak ważny jest szacunek do żywności i podpowiadać klientom proste sposoby na jej niemarnowanie.

Dlaczego marnujemy jedzenie?

Każdego roku na całym świecie na śmietnik trafia aż 1,3 miliarda ton jedzenia. To aż 1/3 wyprodukowanej żywności! Jak wynika z ustaleń FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w krajach rozwijających się, do strat najczęściej dochodzi na etapie produkcji, przetwórstwa i transportu, a więc zanim produkty trafią do sprzedaży, natomiast w krajach bogatych - a to właśnie one wyrzucają do śmieci najwięcej jedzenia - żywność jest marnowana przede wszystkim w domach z powodu upłynięcia daty ważności produktów i złego planowania zakupów. Dzieje się tak także w Polsce.

Adobe Stock

Polska: 9 milionów ton zmarnowanego jedzenia

Jak to możliwe, że każdego roku marnujemy w Polsce aż 9 milionów ton najróżniejszych artykułów spożywczych?

Z badań Tesco Polska wynika, że:

40% Polaków wybiera się do sklepu bez listy zakupów,

25% Polaków robi zbyt duże zapasy,

15% Polaków robi zakupy spontanicznie,

25% Polaków nie ma wystarczającej wiedzy o tym, jak przechowywać żywność,

co 3 Polak nie potrafi po wyglądzie lub zapachu ocenić, czy produkt nadaje się do spożycia.

Jak możemy to zmienić?

Tesco, które od lat walczy z marnowaniem żywności, ruszyło właśnie z kampanią edukacyjno-informacyjną „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie”. W sklepach pojawiły się plakaty i porady dotyczące planowania zakupów i przechowywania żywności w taki sposób, by jak najdłużej zachowała świeżość.

Mat.prasowe

Dodatkowe informacje znajdziemy także na stronie internetowej Tesco oraz na profilach społecznościowych firmy.

Dzięki nim możemy się dowiedzieć na przykład, że:

ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, ogórków i owoców dojrzewających lepiej nie trzymać w lodówce, natomiast owoce sezonowe (np. śliwki) już tak, bo dzięki temu dłużej zachowają smak,

pieczywo można zamrażać – po rozmrożeniu będzie smakować jak świeże,

sałata dłużej zachowa świeżość, jeśli przed włożeniem do lodówki owiniemy ją wilgotnym papierowym ręcznikiem,

z warzyw, które zostały z rosołu, można przyrządzić pyszną sałatkę.

Partnerami akcji „Kochaj jedzenie, nie marnotrawienie” są Banki Żywności i Caritas.

Materiał powstał z udziałem sieci Tesco Polska