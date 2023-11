5 czerwca w Warszawie odbyła się kolejna konferencja Akademii 5.10.15.! Tematem ostatniego spotkania było zdrowe i rodzinne podróżowanie. W roli prelegentek i eskpertek wystąpiła Katarzyna Błażejewska-Stuhr (dietetyk kliniczny i psychodietetyk), Monika Mrozowska (aktorka, której pasją jest zdrowe odżywianie, autorka wielu książek kulinarnych) oraz Karolina Szymańska (autorka bloga o podróżowaniu całą rodziną), które opowiedziały czy można utrzymać zdrową dietę na wakacjach oraz jak zaplanować udany wyjazd z całą rodziną. Spotkanie poprowadziła ekspertka Akademii 5.10.15. - Małgorzata Ohme, psycholog dziecięcy i rodzinny.

Jak zaplanować wakacje z dziećmi?

Wakacje – choć czekamy na nie cały rok, myśl o ich organizacji przyprawia wiele osób o dreszcze. Szczególnie gdy mamy dzieci! Gdzie pojechać, czy najmłodsi nie będą się nudzić? Jak zorganizować nasz czas, by każdy członek rodziny był zadowolony? Według Karoliny Szymańskiej, mamy trójki dzieci i współautorki bloga www.ourlittleadventures.pl, ważne jest by włączyć nasze pociechy w samo planowanie wyjazdu. Warto pokazać im przewodniki i foldery z atrakcjami, by wybrały coś co im się najbardziej podoba. A potem po prostu to dopisać do naszego planu! Podobne zdanie ma Monika Mrozowska, która ostatnio zaufała swojej nastoletniej córce i pozwoliła jej wybrać oraz zarezerwować kemping w Chorwacji. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę!

Najważniejsze jest jednak, by pozbyć się złudzeń, że nagle staniemy się idealnymi rodzicami i zaakceptować to, że nie zawsze będzie tak, jak sobie wymarzyliśmy. Małgorzata Ohme namawiała właśnie do tego, żeby przestać traktować wakacje zadaniowo (czy koniecznie trzeba zobaczyć wszystkie zabytki w okolicy?) i aby znaleźć złoty środek czyli wsłuchać się nie tylko w potrzeby dziecka, ale także nasze własne.

Jeśli pozwolisz sobie na takie maluteńkie, wakacyjne odpuszczenie, może być tylko dobrze! - mówi Małgorzata.

Dieta dzieci na wakacjach

Kolejną kwestią poruszoną podczas ostatniego spotkania Akademii 5.10.15. był temat zdrowego odżywiania. Czy w trakcie wakacji możemy pozwolić dzieciom jeść lody czy fast-foody? Według Katarzyny Błażejewskiej – Stuhr owszem, ale należy zachować umiar. Jak sama przyznaje: Moje dzieci mogą pić gazowane napoje podczas urlopu, ale tylko raz dziennie. Podobnego zdania jest Monika Mrozowska, która zgadza się na grzeszki jedzeniowe swoich pociech, jednak nie za często. Jeśli chcemy utrzymać zdrowe nawyki podczas wakacji, najlepiej jest samemu przygotować prowiant, który dobrze zniesie podróż i wysokie temperatury. Mogą to być np. kanapki, muffinki, jajka na twardo, kasza z owocami lub warzywami, sałatki z makaronem czy bakalie. Nie zapomnijmy także o mokrych chusteczkach, żelu antybakteryjnym czy sztućcach biodegradowalnych. Koniecznie pamiętajmy o tym, żeby pić jak największe ilości wody! Obydwie panie zaznaczały jednak, że nie możemy dać się zwariować i warto czasami pozwolić swoim dzieciom (i sobie) na mniej zdrowe jedzenie. Wakacje mają być w końcu przyjemnością dla całej rodziny!

Więcej o spotkaniu, a także inne treści dla rodziców znajdziecie na blogu Akademii 5.10.15.: www.51015kids.eu/blog.

