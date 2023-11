Agustin Egurrola wyreżyserował swój pierwszy taneczny spektakl o intrygującej nazwie Boxality! Czego będzie dotyczyć?

Będzie to nowoczesna wizualna opowieść o dziewczynie, której świat to ciasne "pudełko" z którego pragnie się wyrwać. Wyrusza więc w podróż na zewnątrz pudełka. Tam jednak spotykają ją dramaty, smutek, samotność i odrzucenie. Dziewczyna walczy z otaczającym ją światem, którego nie jest częścią, aby znaleźć miłość, wolność i szczęście. Co spotka bohaterkę na końcu jej drogi? Możemy dowiedzieć się idąc na spektakl Egurroli.

Skąd pomysł na stworzenie widowiska o tak tematyce? Agustin odpowiada, że:

„Pomysł dojrzewał we mnie kilka lat, a impulsem do rozpoczęcia prób stali się dla mnie, tak naprawdę tancerze. Tancerze, których spotkałem pracując przy licznych produkcjach telewizyjnych. Ich siła, energia, emocje były dla mnie czymś absolutnie niezwykłym i inspirującym”.

To pierwszy w Polsce spektakl w stylu off brodwayowskich wydarzeń ze scen Nowego Jorku. Choreograf (Agustin Egurrola) porusza problem zamkniętej rzeczywistości, w której brakuje wolności:

„Bezustannie biegniemy, za czymś gonimy, często bez celu, donikąd w przeświadczeniu, że tak trzeba, bo wszyscy biegną. Często aż brak tchu, ludzkich sił. (...) Całe życie żyjemy w pudełkach, boxach - dosłownie i w przenośni. Nasze mieszkania, kościoły, biurowce, centra handlowe to mniejsze lub większe pudełka.Niewielu z nas wyobraża sobie życie bez nich, już ich nie zauważamy, są dla nas jak powietrze - oczywiste i na co dzień niezbędne do życia. Jednak największym naszym pudełkiem jest nasz mózg, pełen lęków, ograniczeń, słabości. (...) Mówimy, że chcemy coś zmienić, być wolni, ale wolność i szczęście wymaga stanowczej decyzji, determinacji, wreszcie odwagi, a na to często jesteśmy za słabi. O tych naszych pudełkach, ograniczeniach, życiu i miłości chciałem Wam opowiedzieć w Boxality”.

Widowisko będzie połączeniem talentów Egurroli i Andrzeja Smolnika, który tworzy muzykę do muzycznej sztuki. Agustin Egurrola zaprosił do współpracy kompozytora i producenta muzycznego Smolika, którego bardzo zainteresowała tematyka Boxality. W wywiadzie mówi:

„Podjąłem się tego zadania bo czułem, że będzie to okazja do wsłuchania się w siebie, swoje emocje, życie. Sam pomysł przyjrzenia się ograniczeniom wydał mi się bardzo bliski, bo przecież każdy z nas się z nimi spotyka na co dzień, choć może nie zdaje sobie z tego sprawy. (...) Zawsze tworzyłem muzykę do słuchania ale w tym przypadku choreografia do niej stworzona jest muzyką dla oczu”.

Premierę Boxality możemy zobaczyć już 21 listopada w Teatrze Palladium! Bilety do kupienia na www.boxality.com

Plakat spektaktlu Boxality:

Fragment choreografii: