Tradycją już jest, że duże gwiazdy projektują dla sieciówek z ubraniami. Do grona Madonny, Prady i Lady Gagi dołączyła właśnie Christina Aguilera. Wokalistka słynąca z dobrego smaku i gustu podpisała kontrakt z siecią sklepów C&A.



Kolekcja nosi nazwę "Christina Aguilera Colletion dla C&A" i ma bardzo szeroką ofertę - od sukienek, przez bieliznę po biżuterię. Od wczoraj projekty pomysłu Christiny można kupić w bliskim jej sercu Meksyku, gdzie ekskluzywna kolekcja miała swoją premierę. Do września mają dołączyć Stany Zjednoczone, a we wrześniu Europa Zachodnia i być może Polska. Podobno o czynnikach podpisania kontraktu z lokalnymi oddziałami decydowała ilość sprzedanych płyt Aguilery, a jak wiadomo w Polsce "Bionic" poszło jej całkiem nieźle.



- Ta kolekcja jest unikalna, czarująca i seksowna - taka jak ty! - powiedziała artystka podczas oficjalnej konferencji prasowej.



Ciekawe, czy kolekcja ubrań Christiny zostanie tak samo entuzjastycznie przyjęta przez kobiety jak i jej perfumy?



chimera

