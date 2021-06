Agnieszka Woźniak-Starak zmieniła fryzurę! Gwiazda postawiła na najmodniejsze cięcie na lato 2021

Jeśli niedawno zmieniłaś fryzurę, np. zdecydowałaś się na grzywkę w stylu curtain bangs ( Curtain bangs - to najmodniejsza fryzura 2020! Pasuje każdej z nas ) lub przefarbowałaś się na odważny nordycki blond specjalnie po to, by wiosną wyglądać inaczej, prawdopodobnie zainteresuje cię zupełnie nowa fryzura, tym razem na lato 2020. Poznajcie fryzurę o wdzięcznej nazwie 'jagged bob'. Jak wygląda? Komu pasuje? Sprawdźcie poniżej. Zobacz także: Jennifer Lopez zmieniła fryzurę! Bez doczepów i w krótkich włosach wygląda jak inna osoba Jagged bob - hitowa fryzura na lato 2020 Jagged bob to nic innego jak bob rodem z lat dziewięćdziesiątych. Już wielokrotnie wraca od kilku sezonów, jednak nadal niewiele kobiet chce się zdecydować na ten look. Dlaczego? Kobiety na całym świecie kochają swoje długie, najlepiej proste lub lekko pofalowane włosy. A jagged bob to pożegnanie z nimi przynajmniej na kilka lat - do czego my osobiście namawiamy! Zobacz także: Farbowanie odrostu w domu? Zapomnij! Oto 5 fryzur bez farbowania - te triki naprawdę działają! Jagged bob to odmiana klasycznego boba, z tym że jest nieco bardziej szalona i nieuporządkowana. Włosy w tym przypadku nie są równo obcięte, a lekko pocieniowane, by nadać im objętości. Bob, wbrew pozorom, pasuje większości kształtów twarzy. Spójrzcie, jak szybko jagged bob stał się popularny na Instagramie! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Lily Dunn (@lilydunnhair) Gru 23, 2016 o 5:30 PST ...