Agnieszka Woźniak-Starak w balerinach z kryształkami! Ładne? [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Paparazzi ostatnio przyłapali Agnieszkę Woźniak - Starak, gdy opuszczała studio "Dzień Dobry TVN" w absolutnie hitowym looku. Gwiazda postawiła w nim na ciekawy akcent, którym jest bardzo oryginalny sweter. Choć dziennikarka wygląda w nim pięknie, to jednak jego cena zwala z nóg. Sami spójrzcie, jak ostatnio wyglądała Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz także: Nowy płaszcz na jesień Agnieszki Woźniak-Starak to hit! Za 100 zł w Sinsay kupisz podobny Agnieszka Woźniak - Starak w modnym swetrze na jesień 2021 Agnieszka Woźniak - Starak po raz kolejny udowodniła, że tytuł jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd przypadł jej nie bez powodu. Dziennikarka zdaje sobie sprawę ze swoich atutów i doskonale potrafi je podkreślić stylizacjami. Ostatnio opuszczając "Dzień Dobry TVN", dziennikarka postawiła na czarny look, który przełamała fantastycznym kolorowym swetrem z frędzlami przy rękawach. Sami spójrzcie! Agnieszka Woźniak-Starak tym razem postawiła na bluzkę, spodnie i botki w czarnym kolorze, a do tego zestawu dobrała również czarne dodatki - dużą torbę od Ani Kuczyńskiej oraz elegancki kapelusz. Jednak największą uwagę przyciąga jej kolorowy sweter, który świetnie sprawdzi się do wielu fantastycznych stylizacji na jesień 2021. Ile zatem kosztuje ten model? Jak już wspomnieliśmy, nie należy do najtańszych! Kolorowy sweter Agnieszki Woźniak-Starak kosztuje bowiem ok. 2100 złotych i dostaniecie go na stronie vicher.com. Trzeba jednak przyznać, że trudno oderwać od niego wzrok. Fani Agnieszki Woźniak-Starak na jej profilu na Instagramie za każdym razem zachwalają jej codzienne stylizacje i chętnie się nimi inspirują. Podobnie stało się również w tym przypadku, bo prowadząca "Dzień...