Zacznie od lakierów do paznokci i pomadek do ust, a pod koniec roku dojdą inne kolorowe kosmetyki do makijażu. Wszystkie te produkty marki Semilac będzie teraz reklamować Agnieszka Woźniak-Starak. Jaką kwotę dziennikarka zarobiła na tym kontrakcie? Czy fakt, że od czasu, gdy została żoną Piotra Woźniaka-Staraka, nie wystąpiła w żadnej kampanii reklamowej, oznacza, że zaproponowano jej bajońską sumę? Przecież Zenek Martyniuk za reklamowanie napoju energetycznego dostał milion złotych, a Edyta Górniak za hybrydowe lakiery do paznokci blisko milion.

Reklama

Dlaczego Agnieszka Woźniak-Starak wzięła udział w reklamie kosmetyków?

"Z celebrytami jest jak z dziełami sztuki, wszystko zależy, czy znajdzie się entuzjasta, by zapłacić naprawdę duże pieniądze", mówi Rafał Baran, specjalista od kampanii z udziałem gwiazd, który robił poprzednia kampanię z Agnieszką dla T-Mobile a dziś jest CO 4FunMedia.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć Woźniak-Starak mogła zainkasować za ten kontrakt około 300 tysięcy złotych. A to oznacza, że stawki Agnieszki wcale nie są najwyższe na rynku. Podobno Agnieszka przekonała się do pomysłu tej kampanii, ponieważ spodobała jej się jakość kosmetyków Semilac.

ZOBACZ: To mogło się zakończyć modową katastrofą! Srebro, błysk, oversize... Czy Agnieszka Woźniak-Starak obroniła swoją stylizację?

East News