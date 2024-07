Agnieszka Woźniak Starak nie lubi prowadzić imprez sylwestrowych w telewizji? Gwiazda zdradziła kulisy tych wielkich koncertów. Okazuje się, że dla prowadzących to o wiele trudniejsze występy, niż dla artystów. Dlaczego?

To jest ten team ludzi, którzy muszą być trzeźwi, cały czas gotowi, którzy nie mogą zejść tak jak artyści po zaśpiewaniu piosenki albo trzech, iść do baru i tam się bawić, tylko trzeba cały czas być przytomnym, przygotowanym, pamiętać, co się dzieje, pamiętać swoje teksty – mówi Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z Agencją LifeStyle Newseria.