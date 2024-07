1 z 7

Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana przez paparazzi podczas powrotu z zakupów. Gwiazda jak zawsze wyglądała bardzo stylowo - miała na sobie najmodniejszy płaszcz tej jesieni - wełniany do samej ziemi. Naszą uwagę zwrócił jednak skórzany plecak Saint Laurent, który Agnieszka Woźniak-Starak miała ze sobą. Nie dość, że jest naprawdę piękny, w festiwalowym klimacie, to jeszcze kosztuje krocie. Na oficjalnej stronie jego cena to 1190 euro, czyli ponad 5 tysięcy złotych!

Wart swojej ceny?

