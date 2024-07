Organizatorzy wszelkich imprez zawsze bardzo starają się o obecność wielkich gwiazd. Do tego grona z pewnością należy Agnieszka Woźniak-Starak, choć prezenterka "Dzień Dobry TVN" nie jest wielką fanką czerwonych dywanów i ścianek. Z pewnością nie pomaga fakt, gdy organizator imprezy wysyła do niej zaproszenie... z błędem w nazwisku. Zobaczcie, jak Agnieszka zareagowała, gdy odebrała list z taką wpadką!

Agnieszka Woźniak-Starak dostała zaproszenie z błędem w nazwisku

Kiedy Agnieszka Woźniak-Starak pojawia się na branżowych imprezach, wszyscy mówią tylko o niej - nic więc dziwnego, że gwiazda TVN ciągle jest gdzieś zapraszana i może sobie pozwolić na ostrą selekcję imprez. Niedawno prezenterka pokazała kolejne zaproszenie na premierę, ale tym razem od razu zaznaczyła, że raczej się na nią nie wybierze - wszystko przez niefortunny błąd w jej nazwisku. Choć chodzi o jedną literkę, w przypadku nazwiska Agnieszki ma ona duże znaczenie - na zaproszeniu widzimy bowiem nazwisko: Woźniak-Stara. Gwiazda od razu skomentowała wtopę organizatorów:

No bardzo dziękuję za zaproszenie na premierę, ale chyba się nie wybiorę - śmieje się Woźniak-Starak

Instagram/@aga_wozniak_starak

Agnieszka Woźniak-Starak nie zdradziła, co to za premiera, najpewniej nie chcąc robić przykrości organizatorom, którzy pomylili jej nazwisko. Takie wpadki zdarzają się jednak dość często i najpewniej jest do nich przyzwyczajona.

To oznacza jednak, że nie zobaczymy nowej stylizacji Agnieszki. Zostają więc nam te z pracy w "Dzień Dobry TVN" lub wcześniejszych eventów. Zobaczcie zdjęcia!

Wojciech Olkusnik/East News

