Agnieszka Woźniak-Starak cała w cekinach na premierze filmu "Listy do M. 5"! DUŻO ZDJĘĆ 

W ostatnim czasie obserwujemy prawdziwą inwazję garniturów! I to błyszczących! Na czerwonym dywanie pojawiły się w nich ostatnio: Agnieszka Szulim , Paulina Drażba i Sylwia Gliwa . Na otwarciu domu handlowego Modo w Warszawie Agnieszka Szulim pojawiła się w błyszczącym granatowym garniturze Mariusza Przybylskiego. Dodała do niego czarny top z Zary i szpilki Primamoda . Tego samego wieczoru Paulina Drażba wybrała… połyskliwy burgundowy garnitur Simple , szpilki Badura i biżuterię Bohoboco . Sylwia Gliwa z kolei na premierze filmu „Listy do M 2” zwracała powszechną uwagę swoim dopasowanym garniturem w kolorze ciemnego złota również marki Simple . Efekt? Wow! Też tak uważacie?! Uważamy, że błyszczące garnitury to świetna alternatywa dla wieczorowych sukienek. A wam, jak się podoba ten trend? ZAGŁOSUJCIE! Zobaczcie też: Gwiazdy dosłownie błyszczą na czerwonym dywanie... w złotych kreacjach! Zobaczcie sami! Sylwia Gliwa w garniturze Simple na premierze filmu „Listy do M 2” Agnieszka Szulim w garniturze Mariusza Przybylskiego na otwarciu domów mody MODO Paulina Drażba w garniturze Simple na otwarciu MODO domów mody w Warszawie