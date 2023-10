Agnieszka Woźniak - Starak doskonale wie, co jest modne i stylowe! Teraz coraz częściej możemy podziwiać jej genialne total looki - paparazzi uważnie śledzą każdy krok dziennikarki, gdy wychodzi ze studia stacji TVN. Tym razem gwiazda urzekła nas swoim fantastycznym sweterkiem, który jest absolutnym hitem tej jesieni. Jeszcze kilka lat temu nawet nie spojrzałybyście na niego - dziś to totalny must have. Zobaczcie!

Agnieszka Woźniak - Starak boskim sweterku na jesień 2020! Ten model znów wraca do łask!

Agnieszka Woźniak - Starak to prawdziwa ikona stylu! Jej total looki zawsze robią wrażenie i przyciągają wzrok tysięcy fanek, które często inspirują się swoją idolką. Dziennikarka doskonale wie jak wyglądać modnie i stylowo. Ostatnio gwiazda nie przestaje nas zachwycać swoimi fantastycznymi stylizacjami na jesień. Tym razem nasz wzrok przyciągnął fantastyczny sweter na guziki.

Jeszcze niedawno pewnie nie zwróciłybyście na niego uwagi, ale uwierzcie nam, że teraz jest to totalny hit. Świetnie zastąpi nam kurtkę, gdy temperatury jeszcze mocno nie spadną w dół i będzie idealnie pasował do jeansów. Agnieszka Woźniak - Starak zdecydowała się na model z rozszerzanymi nogawkami, a jak wiadomo tej jesieni właśnie takie jeansy królują. Tak, tak - zapomnijcie o leginsach czy obcisłych rurkach.

Do całego zestawu dziennikarka dobrała brązowe botki oraz czarną, pakowną torbę, do której zmieści się absolutnie wszystko. Całość, jak zwykle, jest bardzo modna i stylowa. A Wam, jak się podoba taki look Agnieszki Woźniak - Starak?