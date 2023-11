Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki są już po ślubie? Para spotyka się już od 2016 roku. To dość długi staż w gwiazdorskim świecie. Romantyczne zaręczyny odbyły się w Krakowie, ale o ceremonii ślubnej do tej pory nikt nie wspominał. Ostatnio para pojawiła się na warszawskich targach sztuki. I okazało się, że coś może być na rzeczy!

A wszystko za sprawą obrączek, które pojawiły się na palcach Więdłochy i Pawlickiego. Dziennikarze wprost zapytali, czy to oznacza, że para wzięła ślub. Aktorka zdecydowała się udzielić jedynie krótkiej odpowiedzi:

To miło, że pytacie mnie o to, czy wzięłam ślub, ale nie odpowiem na to pytanie - powiedziała aktorka na pytanie dziennikarza "Faktu".