Sporo miejsca poświęcano ostatnio bardzo szczupłej figurze Agnieszki Szulim. Prezenterka mocno schudła, co lubi podkreślać odpowiednimi stylizacjami. Spektakularna zmiana to efekt nowej diety i ćwiczeń. Przypomnijmy: Szczuplejsza sylwetka Szulim to nie przypadek. Zdradziła ile schudła

Kilka tygodni temu Agnieszka wzięła też udział w drugiej odsłonie kampanii reklamowej popularnej marki dżinsów Levis. Zdjęcia z planu sesji pojawiły się na jej Instagramie, a niebawem zobaczymy je również na łamach prasy. Jak donosi "Party", przedstawiciele Levisa nie wyobrażali sobie w roli ambasadorki żadnej innej gwiazdy, a Szulim za udział w kampanii zainkasowała 40 tysięcy złotych. Na co tę kwotę przeznaczy gwiazda? Ma już pewien zaskakujący plan, który zamierza zrealizować w najbliższych miesiącach.



Za udział w niezwykłej sesji zdjęciowej Szulim zainkasowała 40 tysięcy złotych! Niewykluczone, że dziennikarka przeznaczy tę kwotę na służbową podróż do Japonii. Cel? Jesienią Agnieszka chce nakręcić reportaż dla stacji TVN o... tamtejszym przemyśle erotycznym, który jest kolebką wszelkiego rodzaju perwersji - czytamy w magazynie.

Szulim zachęca was do zakupu dżinsów?

