Podczas łódzkiego koncertu Lata ZET i Dwójki Agnieszka Szulim pojawiła się w nowej fryzurze. Prezenterka swoje włosy w kolorze blond urozmaiciła kolorowymi końcówkami, modnymi wśród hollywoodzkich gwiazd. Bardzo zaskoczyła nas ta odważna zmiana i nie jesteśmy w stanie się zdecydować, czy zmiana ta jest na lepsze, czy gorsze.

Dlatego zachęcamy was do wzięcia udziału w naszej sondzie. Czy uważacie, że nowa fryzura Agnieszki Szulim to HIT czy KIT?