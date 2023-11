Reklama

Agnieszka Sienkiewicz zyskała popularność dzięki roli pewnej siebie i odważnej Dorotki z "Przyjaciółek". W przeciwieństwie jednak do bohaterki, w którą się wciela, Agnieszka Sienkiewicz stroni od rzucających się w oczy stylizacji, błysku i licznych dodatków. Aktorka rzadko kiedy stawia nawet na makijaż, zdecydowanie częściej prezentując się w naturalnym wydaniu. Z kolei jej stylizacje są skromne, ale zgodne z trendami. Agnieszka Sienkiewicz udowadnia, że w nawet najbardziej casualowym wydaniu można wyglądać świetnie. Przekonajcie się!

Pamiętaj o wzorach!

Agnieszka Sienkiewicz doskonale wie, że w tym sezonie królują wzory. Hitem są te zwierzęce - cętki i imitacja skóry węża, ale także krata. Aktorka wybrała ponczo w drobną kratę, ale ty możesz spokojnie postawić na płaszcz z tym wzorem. Do tego dobierz ciepły sweter, proste dżinsy i trampki - stylizacja gotowa! Taki look idealnie nadaje się na co dzień do pracy czy na spotkanie z przyjaciółką. Do tego będzie pasować na każdą figurę.

Instagram

Kolorowy i ciepły sweter to must have tego sezonu

Z tego również Agnieszka Sienkiewicz zdaje sobie sprawę. Aktorka wybrała wielokolorowy model z golfem. Taki sweter to również doskonała podstawa codziennej stylizacji. Będzie pasować do looków z dżinsami, cygaretkami czy spódnicami. Podobne swetry kupicie w popularnych sieciówkach w niedużych cenach.

Instagram

Postaw na długi kardigan!

W tym sezonie w twojej szafie nie powinno też zabraknąć długiego kardiganu w stylu Agnieszki Sienkiewicz. Kardigan jest wygodny, ciepły i świetnie dopełnia każdą codzienną stylizację. Swój kardigan możesz nosić z dżinsami jak Agnieszka Sienkiewicz, ale także ze spódnicami czy sukienkami. Podobne modele kardiganów znajdziesz w sieciówkach!

Instagram

