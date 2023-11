Agnieszka Sienkiewicz niedawno ogłosiła, że wraz mężem Mikołajem spodziewają się swojego drugiego dziecka. Para ma już córeczkę Zosię. Obecnie gwiazda serialu "Przyjaciółki" jest w w zaawansowanej ciąży, ale to nie przeszkodziło jej, by z rodziną udać się na wakacje na Jamajkę. Nie każda przyszła mama zdecydowałaby się na tak długą podróż, która - jak poinformowała sama aktorka - nie należała do najłatwiejszych.

Teraz jednak Agnieszka Sienkiewicz może już wypoczywać i zwiedzać malownicze okolice. Aktorka chętnie dzieli się zdjęciami z wakacji, a ostatnio pochwaliła się, że spełniła swoje wielkie marzenie i... snurkowała (czyli nurkowała bez butli z gazem czy pianek, jest to prostszy sposób nurkowania)! To podzieliło fanki gwiazdy.

Agnieszka Sienkiewicz nie powinna snurkować w ciąży?

Agnieszka Sienkiewicz pokazała na Instagramie piękne zdjęcie, jak wynurza się z wody. Aktorka zdradziła, że właśnie spełniła swoje wielkie marzenie.

Tak się szczerze bo spełniłam dziś jedno z moich marzeń, podglądałam rafę koralową!!!!! Trzymałam w dłoniach jeżowce, pływałam z płaszczką i zachwycałam się kolorami podwodnego świata ♀️???????????????? I chociaż to największe marzenie żeby nurkować w wielkiej rafie koralowej u wybrzeży Australii wciąż przede mną to pierwsze kroki poczyniłam - napisała Agnieszka Sienkiewicz.

Większość fanek była zachwycona, ale niektóre skrytykowały aktorkę.

Uprawianie sportów w ciąży jest super i fajnie być aktywnym też w tym czasie. Ale wielokrotnie słyszałam że w ciąży zdecydowanie nie powinno się nurkować

Agnieszka Sienkiewicz wytłumaczyła się jednak, podkreślając, że nie nurkowała z butlą, a snurkowała z rurką.

Jak widać na zdjęciu snurkowałam z rurka nie z butla i nie schodziłam na głębokość - napisała aktorka. W ciąży nurkowanie raczej nie wskazane - dodała.

A wy myślicie, że Agnieszka Sienkiewicz zachowała się zbyt ryzykownie w ciąży?

Agnieszka Sienkiewicz jest na wakacjach na Jamajce

Aktorka spędza czas z mężem i córeczką Zosią