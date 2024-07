Agnieszka Pilaszewska znana jest przede wszystkim jako aktorka seriali komediowych. Swoją popularność bez wątpienia zawdzięcza rolom w „Miodowych latach” oraz „Barwach szczęścia”. Chociaż o takim sukcesie marzy niejedna aktorka, Agnieszka w rozmowie z magazynem "Gala" stwierdziła, że „więcej rozczarowań w tym zawodzie nie zniesie” i zaczęła pisać scenariusze. Sukces jej serialu „Przepis na życie” sprawił, że aktorstwo zdecydowanie (i bezpowrotnie?) zeszło na dalszy plan.

- Mnie nie interesowało w większości przypadków to, co grałam. Może inaczej: interesowało na początku, ale potem straciłam złudzenie, że to w ogóle będzie miało jakiś wymiar artystyczny.