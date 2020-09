Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" nie przestaje zachwycać. Gwiazda hitu TTV jakiś czas temu rozpoczęła 60-dniowe wyzwanie, ponieważ chce jeszcze bardziej popracować nad swoją sylwetką. Efekty już teraz są piorunujące! Agnieszka w swojej relacji na InstaStory pokazała się w seksownym, obcisłym komplecie, który idealnie podkreślił jej piękne kształty. Na tych nagraniach bohaterka "Gogglebox" wygląda jak nastolatka! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zaszalała z fryzurą! Fanka: "Myślałam, że na zdjęciu jest jakaś nastolatka"

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" prezentuje swoje wdzięki w seksownym komplecie! Znowu schudła?

Odkąd Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" schudła ponad 30 kg, stała się prawdziwą inspiracją dla tysięcy fanów. Od ponad dwóch lat bohaterka hitu telewizji TTV regularnie ćwiczy i oczywiście zdrowo się odżywia. Agnieszka zmieniła całe swoje życie i często pokazuje fanom swoje kolejne efekty. Ostatnio jednak okres wakacyjny spowodował, że gwiazda "Gogglebox" na chwilę odpuściła dietę i treningi, co oczywiście doprowadziło do powrotu kilku kilogramów.

Jednak gdy czas szaleństw minął, Agnieszka Kotońska od razu wróciła do pracy nad swoją sylwetką! Chociaż już teraz prezentuje się świetnie, to jednak gwiazda "Gogglebox" walczy o absolutnie idealną figurę! Bohaterka hitu TTV podjęła się 60-dniowego wyzwania, podczas którego intensywnie trenuje i oczywiście przestrzega zdrowej diety. Do wyzwania zachęciła również swoich fanów, którzy także chcą coś zmienić w swoim życiu.

Efekty u Agnieszki Kotońskiej, są już widoczne gołym okiem. Chociaż wyzwanie trwa dopiero kilkanaście dni, to bohaterka "Gogglebox" już jest wyraźnie szczuplejsza! Sami spójrzcie jak wspaniale wygląda gwiazda hitu TTV!

Instagram

Agnieszka Kotońska podkreśliła swoje kształty fantastycznym kompletem - krótkim topem i ołówkową spódnicą. Teraz bohaterka "Gogglebox" z chęcią odsłania ciało i często chwali się swoim brzuchem. Na tych nagraniach można pomylić ją z nastolatką!

Instagram

Oczywiście takie efekty nie wzięły się znikąd! To wszystko zasługa ciężkiej pracy, jaką włożyła Agnieszka Kotońska. Gwiazda ciężko trenuje i oczywiście zdrowo się odżywia. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!