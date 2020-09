Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała zdjęcie wnuka. Wróży mu gwiazdorską karierę!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" w mediach społecznościowych od czasu do czasu publikuje zdjęcia swojego wnuka, Tymka. Chłopiec rośnie jak na drożdżach i wygląda na to, że jest bardzo aktywnym chłopcem. W komentarzu pod nowym zdjęciem chłopca gwiazda TTV rozpływa się nad swoim wnukiem i pisze wprost, że "rośnie nam nowa gwiazda". Wygląda na to, że ma rację! Wystarczy spojrzeć na to urocze zdjęcie...

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wróży wnukowi wielką karierę!

Agnieszka Kotońska już nie raz podkreślała w relacjach na Instagramie, że jest rozrywkową babcią, która uwielbia rozpieszczać swojego wnuka. Być może chłopiec odziedziczył poczucie humoru i radość życia po swojej babci, bo jak przyznaje gwiazda "Gogglebox" jest wesołym, energicznym dzieckiem i widać, że rośnie na gwiazdę:

Dziś dla odmiany Tymuś pozdrawia i wysyła wszystkim pozdrowienia i życzy cudownego dnia ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ps. Rośnie nam nowa gwiazda 🌟🔥,uśmiech ,poczucie humoru i mnóstwo szaleństwa i niekończące się pokłady energii⭐️⭐️ 🌞❤️ - napisała Agnieszka Kotońska pod zdjęciem wnuka.

Fani gwiazdy TTV w komentarzach piszą, że Tymek jest już dużym chłopcem, a pewność siebie i przebojowość odziedziczył po swojej babci!

Wnuczek rośnie jak na drożdżach 😍 Cudowne zdjęcie😍 a jaki model Wdał się w babcie 👏🏻

Sami spójrzcie! Widać, że chłopiec uwielbia pozować do zdjęć.

Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" opowiedziała o swoim największym kompleksie: "Przeżyłam szok"

Agnieszka Kotońska jest bardzo troskliwą babcią!

Instagram

Tymek jest bardzo uśmiechniętym i radosnym dzieckiem.