Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, to jedna z par "Tańca z Gwiazdami", która wzbudza duże emocje. Fani kibicują parze numer osiem, a wiele osób jest wręcz pewnych, że to właśnie Aga i Filip zdobędą "Kryształową Kulę".

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz spędzą ostatni tydzień na sali treningowej, aby już w niedzielę udowodnić wszystkim, że to właśnie im należy się "Kryształowa Kula". Tydzień przed "Wielkim Finałem Tańca z Gwiazdami" na social mediach Agi pojawiło się wymowne nagranie i wpis.

Jesteśmy w FINALE @tanieczgwiazdami To jest KOSMOS! Jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi… BARDZO ! To dzięki Wam ! Jesteście niezastąpieni i niezbędni ! Całymi naszymi sercami DZIĘKUJEMY #paranumer8 szykuje się dla Was na niedzielę… Bądźcie z nami ostatni raz. #AgaiFilip

- napisała w najnowszym poście Agnieszka Kaczorowska.