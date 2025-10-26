Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się w studiu „Halo tu Polsat”. W rozmowie z prowadzącymi Agnieszką Hyży i Maciejem Rockiem opowiadali o nadchodzącym występie w programie „Taniec z gwiazdami”. Para taneczna numer 7, która wzbudza coraz większe emocje, nie tylko zapowiedziała taniec nowoczesny, ale także otworzyła się na temat osobistych przeżyć z prób. Rogacewicz przyznał, że na jednej z prób wzruszył się do łez...

Improwizacja taneczna i łzy emocji Rogacewicza

Podczas rozmowy Marcin Rogacewicz w „Halo tu Polsat” podzielił się z widzami bardzo osobistym wyznaniem. Aktor przyznał, że podczas prób do nowego tańca po raz pierwszy zatańczył bez konkretnej choreografii i to wywołało u niego falę niespodziewanych emocji...

Zatańczyłem po raz pierwszy bez choreografii. Poczułem, że moje ciało samo tańczy. I zacząłem płakać, bo po raz pierwszy w życiu wykonywałem taką improwizację przyznał Marcin Rogacewicz

To doświadczenie miało dla niego ogromne znaczenie. Rogacewicz dodał, że jeszcze trzy miesiące wcześniej uważał się za osobę zupełnie pozbawioną talentu tanecznego. Występ w „Tańcu z gwiazdami” stał się dla niego czymś więcej niż tylko show.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz unikali tego jednego tematu

Prowadzący program zapytali Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza o ich plany związane z budową domu. Temat ten jednak spotkał się z wyraźną niechęcią do komentowania ze strony obojga. Tancerka wyjaśniła, że wspólnie z Marcinem wolą skupiać się na chwili obecnej i nie planować daleko w przyszłość.

Ja to bardziej przeżywam, bo po programie nie wychodzę z roli, tylko żyję tym cały czas. I jeszcze się coraz bliżej poznajemy. Naszą dewizą jest to, że żyjemy tu i teraz, najważniejsze jest to, co dzisiaj. Pewne rzeczy trzeba w życiu planować, ale bardzo chcemy się skupić na teraźniejszości, a nie wybiegać, że coś za pięć lat - powiedziała Agnieszka Kaczorowska

Internauci są zaniepokojeni zachowaniem Marcina Rogacewicza

Internauci są bardzo podzieleni po rozmowie z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. Z jednej strony ich fani mocno wspierają parę i życzą im szczęścia:

Lubie ludzi, którzy są szczęśliwi

Znaleźli coś, o czym inni tylko marzą -SIEBIE NAWZAJEM. Szczęścia nie da się zaplanować - można je tylko przeżyć.

Z drugiej jednak pojawiają się słowa krytyki, a niektórzy internauci nie ukrywają, że mają wątpliwości czy ta relacja przetrwa. Wszystko po tym, jak para stwierdziła, że żyje z dnia na dzień, a w zachowaniu aktora coś ich mocno niepokoi:

Rogacewicz zachowuje się jak Tom Cruise w Ophra Show kiedy mówił o swojej miłości do Katie Holmes. Ich miłość długo nie przetrwała…

Coś jest dziwne w jego zachowaniu

W powietrzu czuć raczej wielkie parcie na wygraną. Kaczorowska świetnie tańczy, to fakt. Rogacewicz średnio jak na uczestnika. Gurłacz był lepszy i był lepszy wibe na parkiecie. Prywatnie niech tam sobie żyją szczęśliwie.

Zaczął się ruszać i zaczął płakać no cały Marcin

