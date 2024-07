1 z 6

Na początku kwietnia pisaliśmy o sporej metamorfozie Agnieszki Jastrzębskiej. Gwiazda TVN schudła 10 kilogramów, a to za sprawą prostej diety i serii ćwiczeń (zobacz: Jastrzębska schudła 10 kg w miesiąc!). Potem okazało się, że ze zmianą wyglądu wiąże się angaż w nowym programie stacji, "Kto poślubi mojego syna?". Już we wrześniu zobaczymy premierowy odcinek reality-show, które podbiło 30 krajów świata, w tym Francję i Wielką Brytanię.

Oprócz dużego programu, Agnieszka będzie także prowadziła codzienne wydanie "Showbiz info" w ramach "Dzień Dobry TVN". Wczoraj mogliśmy zobaczyć przedsmak w ostatnim wakacyjnym wydaniu śniadaniówki. Po wyjściu ze studia Jastrzębską otoczyli paparazzi, którzy uchwycili ją w drogiej stylizacji.

Agnieszka miała na sobie sukienkę Bizuu, za ok. 1500 złotych, klasyczną torbę Louis Vuitton za ok. 3,5 tysiąca złotych, szpilki Kazar oraz modne okulary. Za model Dita w panterkową oblamówkę trzeba zapłacić ok. 2 tysięcy złotych w Polsce. Warto dodać, że te marka jest głównie dostępna w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Całość kosztowała ponad 8 tysięcy złotych. Jak wam się podoba ta stylizacja?