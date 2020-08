Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox" dostali niezwykły prezent z okazji 25. rocznicy ślubu! Taką niespodziankę zapamiętają na długo 

Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox. Przed telewizorem", przed kilkoma dniami świętowali 25. rocznicę ślubu. Para pomimo upływu lat jest dalej w sobie bardzo zakochana i wzajemnie się wspiera. Z ich związku narodził się syn Dajan, który wraz ze swoją partnerką postanowił zrobić rodzicom piękną niespodziankę właśnie z okazji ich rocznicy ślubu. Chyba każdy chciałby dostać taki prezent od swojego dziecka. Zobaczcie sami!

5 sierpnia 1995 roku Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox. Przed telewizorem", ślubowali sobie miłość i wierność! Od tego pięknego dnia minęło właśnie 25 lat, a para w dalszym ciągu darzy się ogromnym uczuciem i naprawdę wspaniale patrzy się na ich szczęście. Oczywiście Agnieszka i Artur Kotońscy uczcili ćwierć wieku swojego związku w romantycznych okolicznościach. Ale ich syn Dajan razem ze swoją ukochaną postanowili zorganizować tej uroczej parze jeszcze jedną niespodziankę.

Agnieszka Kotońska na swoim Instagramie pochwaliła się prezentem od syna i synowej. Dajan razem ze swoją partnerką zadbali o każdy, najdrobniejszy szczegół i zorganizowali Agnieszce i Arturowi wspaniałą, romantyczna kolację na plaży. Oczywiście nie brakowało przy tym innych atrakcji.

Niespodzianka ❤️❤️❤️prezent od dzieci @karolainnnn_ @dajankotonski życzę wam wszystkim takich dzieci jak my mamy ❤️❤️❤️Magia ,fajerwerki ,kolacja na plaży, wino 🍷🍷🍷❤️❤️❤️kocham Cię życie 🍸❤️❤️Powiem wam,ze marzeniem moim było właśnie tak przeżyć kolacje na plaży ❤️❤️❤️kochaj życie❤️ ❤️❤️jestem szczęśliwa więcej nie oczekuje od życia.. Tylko to by mój syn i synowa byli blisko nas ❤️❤️❤️ - napisała Agnieszka Kotońska pod zdjęciami z tej pięknej chwili.