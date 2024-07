Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży wzięli swój tajemny ślub w Rzymie. Para pobrała się rok temu, a ich ślub do ostatniej chwili był trzymany w tajemnicy. Dlaczego zdecydowali się na ślub poza Polską? I czy tego żałują? Agnieszka Hyży opowiedziała o tym przed kamerą Party.pl.

Świadomie podjęliśmy tę decyzję, z szacunku też do naszych rodzin, do naszej historii. I mimo tego, wbrew temu co się mówi, mieliśmy (...) bardzo czystą i klarowną sytuację. Tym bardziej, że nam się przypisuje szkodę na rzecz innych, a tak nie było. Dlatego jest nam przykro, że niektórzy tak to w mediach potraktowali - powiedziała w rozmowie z Party.pl Agnieszka Hyży.