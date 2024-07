Agnieszka Chylińska ma anoreksję? Niknie w oczach? Magazyn "Show" sugeruje dzisiaj, że piosenkarka jest "w pułapce odchudzania". Odpytał ekspertów, którzy są zgodni co do tego, że może to być przyczyną złego stanu zdrowia.

Agnieszka Chylińska przesadza z odchudzaniem?

Kiedy rok temu Agnieszka Chylińska zaprezentowała nową fryzurę i szczuplejszą sylwetkę wszyscy byli pod wrażeniem. Jednak z każdym tygodniem gwiazda była coraz chudsza. Zapewniała, że nie stosuje specjalnej diety, a jej sposobem na idealną figurę jest... trójka dzieci, przy których musi sporo biegać. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu "Mam Talent" temat powrócił.

Magazyn "Show" postanowił zapytać ekspertów. Nie wprost o wagę Agnieszki Chylińskiej, ale ogólnie o problem z zaburzeniami w odżywianiu. Pani psycholog Maria Rotkiel mówi:

Przerażające jest to, że bardzo wiele odchudzających się osób, zwłaszcza kobiet, zaczyna w sposób zniekształcony postrzegać swoje ciało. Choć są już bardzo szczupłe, wciąż widzą siebie jako grube. Właśnie dlatego nie potrafią przestać się odchudzać - mówi Maria Rotkiel w rozmowie z "Show".

Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny tłumaczy w "Show", do czego może doprowadzić takie zachowanie:

Trwałe odchudzanie prowadzi do rozchwiania i wyniszczenia organizmu. Oprócz zaburzeń metabolizmu występuje brak witaminy D, zaburzenia hormonalne, niedobory witamin oraz składników mineralnych, odwodnienie, zaparcia, bóle głowy.

Agnieszka Chylińska jest "w pułapce odchudzania"?

W jednym z wywiadów Agnieszka Chylińska przyznała, że od zawsze miała kompleksy i ma je do dziś. Największy kryzys przyszedł po urodzeniu pierwszego dziecka:

Chciałam natychmiast wrócić do pracy, schudnąć i mieć długie paznokcie. A tymczasem zespół Chylińska się rozpadł, ja nie chudłam, ponieważ karmiłam piersią, a więc wstawałam w nocy głodna i z maksymalnym poczuciem winy żarłam buły - wyznała w jednym z wywiadów.

Eksperci zauważyli również, że takie doświadczenia z przeszłości mogą mieć wpływ na zaburzenia:

Osoby podatne na uzależnienia, popadające w nałogi, z niską samooceną, często miewają zaburzenia odżywiania. Odchudzanie może stać się obsesją. W tę obsesję często popadają też osoby cierpiące na depresję, lęki. Odchudzanie staje się ich głównym celem - dodaje Maria Rotkiel.

Agnieszka Chylińska jak na razie nie skomentowała, czy jest "w pułapce odchudzania". Poprosiliśmy o komentarz Joannę Ziędalską, menadżerkę Agnieszki Chylińskiej. Co powiedziała?

Okładki z Agnieszką Chylińską zawsze świetnie sprzedają pismo. Nie dziwi mnie więc od lat kreatywność niektórych redakcji. W końcu mamy kryzys sprzedaży prasy".

Informację skomentował też Agustin Egurrola, który wyznał, że z całej ekipy "Mam Talent" Agnieszka je najwięcej.

Jaka jest prawda?

Agnieszka Chylińska ma anoreksję?

Sprawę skomentowała m.in. Maria Rotkiel

Agustin Egurrola zaprzecza plotkom na temat Agnieszki Chylińskiej