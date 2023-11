Agnieszka Chylińska pochwaliła się na Instagramie m.in. tortem, jaki dostała z okazji urodzin.

Z okazji moich urodzin chciałabym życzyć Wam tego, co sobie:

Miłości, pogody ducha, uśmiechu pomimo trosk i obecności wspaniałych ludzi wokół. Z całego serca dziękuję za wszystkie życzenia od Was. Pamiętajcie, że w takiej chwili myślę o Was szczególnie ciepło.

Wasza Aga- napisała na Instagramie.