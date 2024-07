Już dzisiaj rusza jeden z największych muzycznych festiwali w Polsce Top Trendy 2014. Impreza odbędzie się w Sopocie, a wystąpi na niej ponad trzydzieści gwiazd. Wieczorem poznamy wykonawców, którzy w ubiegłym roku sprzedali najwięcej płyt. Nie będzie to jednak jedyny koncert, bowiem swoje jubileusze obchodzić będą Agnieszka Chylińska i Urszula. Obie panie pojawiły się dzisiaj na konferencji prasowej. Przypomnijmy: Gwiazdy na konferencji przed Top Trendy 2014

Patrząc na Agnieszkę Chylińską, ciężko uwierzyć, że w tym roku świętuje 20-lecie swojej pracy artystycznej. Wokalistka kilka dni temu obchodziła 38 urodziny, czyli jak nie trudno policzyć, zaczynała mając 18 lat. Początkowo jako wokalistka zespołu O.N.A., później jako solowa wokalistka i jurorka w programie "Mam Talent".

Przemiana, która dokonała się na przestrzeni ostatnich lat robi wrażenie. Kiedyś pulchna brunetka, dziś piękna i szczupła blondynka. Od kilku lat obserwujemy jak Agnieszka zmienia się na naszych oczach w seksowną i dojrzałą kobietę. Dziś po raz kolejny udowodniła, że z wiekiem jest coraz piękniejsza. Nie zapomniała jednak, jak być kontrowersyjną.



Fajnie jest na moment zapomnieć, że ma się 3 dzieci i być córeczką rodziców, to jest super. Obejrzałam sobie z ojcem koncert AC/DC, świetna sprawa, jestem w świetnym nastroju, kocham to miasto i patrzę co się tutaj pozmieniało. Dużo wspomnień, takich naprawdę bardzo fajnych. Ja mam problem z tym hasłem jubileusz, mi się ciągle wydaje, że mam 18 albo skończyłam je dość niedawno, a nie 20 lat temu. Ale muszę państwu powiedzieć, że chyba na ten moment się czeka i że dziś na scenie będzie fajnie. Liczę jak zwykle na brawa oczywiście, na coś fajnego. warto było wariować, szaleć i pić też, żeby to przeżyć - powiedziała do zgromadzonych na konferencji dziennikarzy.