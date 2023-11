Reklama

Agnieszka Chylińska i Misiek Koterski już dziś - we wtorek 30 października zasiądą na "słynnej" kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego. Wokół artystów w ostatnich dniach wiele się dzieje i wszyscy z niecierpliwością czekają na to, czy zdradzą nowe szczegóły ze swojego życia zawodowego lub prywatnego. Agnieszka Chylińska z pewnością opowie więcej o swojej nowej płycie Pink Punk i być może odniesie się do kontrowersyjnych fragmentów o jej życiu prywatnym, które można przeczytać w autobiografii Wojewódzkiego. Z kolei Misiek Koterski pojawi się w show z powodu swojej roli w filmie "7 uczuć".

Zobaczcie zapowiedź nowego programu z udziałem Chylińskiej i Koterskiego! Rozmowę z takim duetem trzeba obejrzeć! Zasiądziecie dziś przed telewizorem o 22.30?

